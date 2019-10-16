В Рубежном на 40 минут блокировали дорогу: Полицейские провожали лося
На улице города Рубежное в Луганской области заметили молодого лося, который забрел в город. Животное спасли полицейские, которые вернули его в лес.
Об этом сообщила в фейсбуке спикер местной полиции Татьяна Погукай.
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"Вот такое лесное чудо, которое занесено в Красную книгу Украины, спасали полицейские в г. Рубежное", - написала она.
По словам Погукай, лосенок ходил по городу. Чтобы его спасти, полицейские на 40 минут вынуждены были перекрыть движение по улице Богдана Хмельницкого чтобы сопроводить зверя в лес.
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