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В Рубежном на 40 минут блокировали дорогу: Полицейские провожали лося

Комментариев: 1
Животное, занесенное в Красную Книгу, заблудилось и не могло само выбраться в лес.
В Рубежном на 40 минут блокировали дорогу: Полицейские провожали лося
© facebook.com/Татьяна Погукай
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В Рубежном на 40 минут блокировали дорогу: Полицейские провожали лося
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На улице города Рубежное в Луганской области заметили молодого лося, который забрел в город. Животное спасли полицейские, которые вернули его в лес.

Об этом сообщила в фейсбуке спикер местной полиции Татьяна Погукай.

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"Вот такое лесное чудо, которое занесено в Красную книгу Украины, спасали полицейские в г. Рубежное", - написала она.

По словам Погукай, лосенок ходил по городу. Чтобы его спасти, полицейские на 40 минут вынуждены были перекрыть движение по улице Богдана Хмельницкого чтобы сопроводить зверя в лес.

Как сообщалось 10 октября, парламентарии Дании расхохотались над рассказом о дружбе слона и верблюда.

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Теги: животное, лось, полиция, Луганская область
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Комментариев (1)
Бигсэм    16.10.2019, 17:12
Оценка:  +2
Бигсэм
Есть ещё люди в полицейской форме.
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