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Газета The Washington Post присоединилась к движению #KyivNotKiev

Комментариев: 13
Теперь в своих материалах издание будет использовать транслитерацию названия украинской столицы с украинского, а не русского языка.
Газета The Washington Post присоединилась к движению #KyivNotKiev
Газета The Washington Post присоединилась к движению #KyivNotKiev
facebook.com/washingtonpost

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Ежедневная газета “The Washington Post“, которая считается одним из самых влиятельных изданий в США, официально изменила написание в своих материалах название столицы Украины: “Kyiv“ вместо “Kiev“. Об этом сообщил в своем Twitter репортер-международник этой газеты Адам Тейлор.

The Washington Post меняет свой стиль написания столицы Украины, которое мы теперь изменили на Kyiv, вместо Kiev. Изменение немедленно вступает в силу. Правописание Kiev всё еще может появляться в историческом контексте, (в названии – ред.) блюда “котлеты по-киевски“ и при цитировании письменных материалов, - написал журналист.

Напомним, пресс-секретарь президента Юлия Мендель попала под шквал критики из-за путаницы между Kyiv и Kiev.

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Теги: KyivNotKiev, Киев, США
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Комментариев (13)
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ВосставшийИзБана    16.10.2019, 19:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я не понимаю: вате так нравится юродствовать? Они тащатся от своей тупости? Смешивают два алфавита и считают, что это остроумно?
Духовный_скреп    16.10.2019, 19:15
Оценка:  0
Духовный_скреп
Всё верно,Kyiv- столица городов Руських,а украинцы истинные славяне-европейцы!!!Завидуйте,мок ши!!!
ira0957    16.10.2019, 19:11
Оценка:  -1
ira0957
А вот интересно в заявлении сказано: "изменили на Kyiv, вместо Kiev... Правописание Kiev всё еще будет появляться..." Т.е. по факту ничего не изменилось )
ira0957    16.10.2019, 19:12
Оценка:  0
ira0957
Но мовнюки все же перемогу себе засчитали )))
ThaiFever    16.10.2019, 19:14
Оценка:  -1
ThaiFever
нет изменилось , если по английски читать то произносится как Каив
ThaiFever    16.10.2019, 19:08
Оценка:  +1
ThaiFever
древне-рус. Кы
ThaiFever    16.10.2019, 19:12
Оценка:  -1
ThaiFever
древне -рус. Кыэвъ , итак по факту переименовали город , значит сейчас новому городу Киив 1 год , до этого стоял тысячелетний Киев. Так что можете больше не праздновать и не говорить что городу больше 1000 лет .
ira0957    16.10.2019, 19:08
Оценка:  +1
ira0957
куив-хуив, как бы не перепутать
ВосставшийИзБана    16.10.2019, 19:14
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ты, главное, Москву с Моськой не перепутай. И Питер с Пиде..... Ой. Это не пропустят.
Ганс_мг42    16.10.2019, 19:03
Оценка:  +1
Ганс_мг42
Су-ка, я значит КУивлянин, а у Парашки торты КУивские!
ВосставшийИзБана    16.10.2019, 19:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Для тебя - да.
толян04    16.10.2019, 18:52
Оценка:  +2
толян04
ага,куив-звучит гордо!)))
ira0957    16.10.2019, 19:12
Оценка:  -2
ira0957
Да уж, гордее некуда ))
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