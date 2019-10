Газета The Washington Post присоединилась к движению #KyivNotKiev

Читай также: Авиакомпания Air France решила присоединиться к #KyivNotKiev

Ежедневная газета “The Washington Post“, которая считается одним из самых влиятельных изданий в США, официально изменила написание в своих материалах название столицы Украины: “Kyiv“ вместо “Kiev“. Об этом сообщил в своем Twitter репортер-международник этой газеты Адам Тейлор.

Inbox: ”The Washington Post is changing its style on the capital of Ukraine, which we will now render as Kyiv, rather than Kiev, effective immediately... The spelling Kiev may still appear in historical contexts, the dish chicken Kiev and when quoting written material...”