Авиакомпания Air France решила присоединиться к #KyivNotKiev
Теперь посольство надеется уговорить корректно писать название украинской столицы и аэропорт Шарля де Голля.
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Французская авиакомпания Air France изменила написание названия Киева по правилам украинского правописания. Теперь там будут писать Kyiv вместо Kiev, заверило посольство Украины во Франции.
"Французский национальный авиаперевозчик, одна из крупнейших авиакомпаний в мире AirFrance наконец поддержала кампанию #KyivNotKiev", - подчеркивает посольство.
Дипломаты надеются, что аэропорт Шарля де Голля также изменит написание названия Киева. Ранее одно из крупнейших новостных агентств поддержало инициативу #CorrectUA.
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