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Авиакомпания Air France решила присоединиться к #KyivNotKiev

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Теперь посольство надеется уговорить корректно писать название украинской столицы и аэропорт Шарля де Голля.
Все больше аэропортов и авиакомпаний правильно пишут название Киева
Все больше аэропортов и авиакомпаний правильно пишут название Киева
facebook.com/ambassadeukraineenfrance

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Французская авиакомпания Air France изменила написание названия Киева по правилам украинского правописания. Теперь там будут писать Kyiv вместо Kiev, заверило посольство Украины во Франции.

Авиакомпания поддержала инициативу украинских дипломатов и активистов
Авиакомпания поддержала инициативу украинских дипломатов и активистов
facebook.com/ambassadeukraineenfrance

"Французский национальный авиаперевозчик, одна из крупнейших авиакомпаний в мире AirFrance наконец поддержала кампанию #KyivNotKiev", - подчеркивает посольство.

Теперь презентацию о Киеве от Air France можно прочитать с корректным названием
Теперь презентацию о Киеве от Air France можно прочитать с корректным названием
facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Дипломаты надеются, что аэропорт Шарля де Голля также изменит написание названия Киева. Ранее одно из крупнейших новостных агентств поддержало инициативу #CorrectUA.

 

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Теги: Франция, аэропорт Шарля де Голля, Air France, KyivNotKiev, CorrectUA
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