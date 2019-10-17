Сейчас суд рассматривает апелляцию на решение об аресте экс-депутата.

Турчинов, Парубий, Княжицкий и другие хотят взять Пашинского на поруки Фейсбук Сергея Пашинского

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Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, а также несколько действующих и бывших народных депутатов готовы взять на поруки экс-нардепа Сергея Пашинского, арестованного на два месяца по делу о стрельбе в Киевской области. Об этом они заявили на заседании суда, где рассматривается апелляция на меру пресечения Пашинскому, пишет Цензор.НЕТ.

В частности, помимо Турчинова, желание взять Пашинского на поруки изъявили Виктория Сюмар, Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Константин Бондарев, Сергей Высоцкий и Андрей Тетерук.

Суд удостоверился, присутствуют ли указанные лица в зале и заслушал их аргументы.

Напомним, 7 октября суд арестовал экс-депутата Сергея Пашинского на два месяца, без возможности залога. Его подозревают в причинении тяжких телесных повреждений своему оппоненту в ссоре, имевшей место в декабре 2016 года.

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