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Турчинов, Парубий, Княжицкий и другие хотят взять Пашинского на поруки

Комментариев: 6
Сейчас суд рассматривает апелляцию на решение об аресте экс-депутата.
Турчинов, Парубий, Княжицкий и другие хотят взять Пашинского на поруки
Турчинов, Парубий, Княжицкий и другие хотят взять Пашинского на поруки
Фейсбук Сергея Пашинского

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Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, а также несколько действующих и бывших народных депутатов готовы взять на поруки экс-нардепа Сергея Пашинского, арестованного на два месяца по делу о стрельбе в Киевской области. Об этом они заявили на заседании суда, где рассматривается апелляция на меру пресечения Пашинскому, пишет Цензор.НЕТ.

В частности, помимо Турчинова, желание взять Пашинского на поруки изъявили Виктория Сюмар, Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Константин Бондарев, Сергей Высоцкий и Андрей Тетерук.

Суд удостоверился, присутствуют ли указанные лица в зале и заслушал их аргументы.

Напомним, 7 октября суд арестовал экс-депутата Сергея Пашинского на два месяца, без возможности залога. Его подозревают в причинении тяжких телесных повреждений своему оппоненту в ссоре, имевшей место в декабре 2016 года.

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Теги: Пашинский, Парубий, Турчинов, Княжицкий, суд, апелляция
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Комментариев (6)
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T-REX2    17.10.2019, 16:51
Оценка:  +1
T-REX2
Ну и рожа у тебя Сырожа,чупакабра ебучая
КимЧенПых    17.10.2019, 16:47
Оценка:  +3
КимЧенПых
пусть эти трое вагоном за ним идут.
kapablankas    17.10.2019, 16:38
Оценка:  +4
kapablankas
а кто их будет брать ???
T-REX2    17.10.2019, 16:40
Оценка:  +1
T-REX2
во-во,всех в одну камеру
kapablankas    17.10.2019, 16:41
Оценка:  +2
kapablankas
сам себе отвечу

останется Гаврилюк
Орест_Пiхва    17.10.2019, 16:43
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
вот вот и пусть там друг друга берут на поро руки.
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