Экс-нардепа Кононенко временно задержали в Борисполе - СМИ

Бывшего депутата на 40 минут задержали на границе перед выездом для выяснения его нынешнего статуса.

Бывшего народного депутата Игоря Кононенко задержали в аэропорту Борисполь при попытке пересечь границу. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

Как написал Лещенко, Кононенко в четверг вечером "прибыл в аэропорт Борисполь с целью вылететь за пределы Украины".

По его мнению, в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был задержан для выяснения его нынешнего статуса.

Как сообщила Украинская правда , Кононенко задержали в аэропорту по запросу НАБУ. Его продержали около 40 минут, после чего он вылетел в Стамбул.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире телеканала 1+1 заявил, что его ведомство не причастно к задержанию Кононенко. "Есть публичная информация о том, что одно из уголовных производств в отношении этого лица расследуется Национальным антикоррупционным бюро. Кроме того, возможно наличие других эпизодов, которые расследуются в уголовных процессах. Поэтому, возможно, что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением возможности исчезновения (бывшего) народного депутата с тем, чтобы избежать уголовного преследования", - отметил генпрокурор.

Позже сам Кононенко подтвердил в Facebook, что приземлился в Стамбуле.

"С удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину", - написал экс-нардеп.

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