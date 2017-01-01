В Украине продолжается “бабье лето”

18 октября в Украине будет тепло и солнечно.

Сегодня по всей территории Украины будет тепло и солнечно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня классический осенний день. Будет сухо и солнечно. Воздух прогреется в пределах +18…+23 градуса по Цельсию.

На востоке Украины без осадков. На термометре +18…+21 градус по Цельсию.

Южным регионам напророчили яркое продолжение “бабьего лета”. Температура воздуха поднимется от +16 до +21 градус по Цельсию.

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В северной части страны сегодня тепло, сухо и солнечно. На улице +18…+21 градус по Цельсию.

В Центральной Украине 18 октября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +22 градуса по Цельсию.

В столице 18 октября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +19…+21 градус по Цельсию.

Напомним, сентябрь-2019 побил температурный рекорд на планете. Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошедшем сентябре была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век.

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