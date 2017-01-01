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Синоптики напророчили продолжение “бабьего лета”

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17 октября в Украине будет тепло и солнечно.
Погода 17 октября
Погода 17 октября
meteo.gov.ua

Сегодня по всей территории Украины будет тепло и солнечно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня классический осенний день. Будет сухо и солнечно. Воздух прогреется в пределах +18…+23 градуса по Цельсию.

На востоке Украины без осадков. На термометре +18…+21 градус по Цельсию.

Южным регионам напророчили яркое продолжение “бабьего лета”. Температура воздуха поднимется от +17 до +22 градусов.

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В северной части страны сегодня тепло, сухо и солнечно. На улице +19…+21 градус по Цельсию.

В Центральной Украине 17 октября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +22 градуса по Цельсию.

В столице 17 октября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +19…+21 градус по Цельсию.

Напомним, за окном +20, но отопление включили уже в половине областей. О начале подключения жилых домов к отоплению отчитались в 10 областях, на Ивано-Франковщине с теплом уже половина жилого фонда.

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Теги: погода
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