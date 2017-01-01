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В Одессе полицейские вымогали деньги у автоугонщика

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Коррупционеров задержали оперативники СБУ.
Задержали полицейских в момент получения второго "транша"
Задержали полицейских в момент получения второго "транша"
dumskaya.net

Троих сотрудников Хмельницкого отделения полиции Одессы задержали 18 октября с поличным оперативники СБУ и ГБР.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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"Речь идет о начальнике сектора криминальной полиции Ярославе Корецком, его заместителе Максиме Сыце и оперативнике по фамилии Павличенко", - уточняет издание.

Их подозревают в вымогательстве 5 тысяч долларов США у одессита, угнавшего автомобиль. Задержали полицейских в момент получения второго "транша" взятки в размере 2,5 тыс. долларов.

Сейчас в Хмельницком отделении ведутся следственные действия.

Как сообщалось 18 октября, в Сумской области разоблачили незаконную “схему“ пограничников.

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Теги: взятка, Одесса, полиция
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