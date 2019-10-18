Юзик в Раде распространял билеты на концерт “Квартала”

В сети обсуждают странное фото.

Народный депутат Украины Юрий Корявченков, более известен как Юзик из “Квартала” попал в центр внимания. Странное занятие нардеп запечатлела певица Анастасия Приходько и опубликовала на своей странице в Facebook.

Читай также: Сеть язвительно комментирует видео Зеленского в сейме Латвии

Приходько зафиксировала несколько моментов того, как Юрий Корявченков распространяет билеты на концерт “Квартала 95”.

Если делать нечего тебе мой друг, Если ты от жизни своей устал Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал Юрий Корявченков Ну разве так можно?, - написала Приходько.

Надо сказать, что пользователи сети неоднозначно оценили занятие народного избранника с “кварталовским” прошлым.

А может он профком? Чему тут удивляться? 95 квартал в Раде. Возможно скоро в кулуарах поставят лоток с билетами на концерты, если в сессионном зале запретят. Что это? Контрабанда? Наркотики? Настя, какая смысловая нагрузка у этого поста? Кто возьмет билетов пачку? - пишут комментаторы.

Напомним, Шуфрич не смог назвать статьи, которые защищают журналистов. Нардеп, который отвечает за защиту журналистов, опозорился.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram