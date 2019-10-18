Сеть язвительно комментирует видео Зеленского в сейме Латвии

Украинский президент развлекался, заняв место спикера сейма Латвии.

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Президент Украины во время официального визита в Латвию, который состоялся 16 октября, посетил местный парламент.

Под опубликованной в сети видеозаписью с Зеленским в латвийском Сейме можно прочитать многочисленные комментарии пользователей.

В здании сейма Латвии украинскому президенту разрешили занять место спикера и ударить специальным деревянным молотком, что он сделал с улыбкой на лице.

Среди комментариев есть высказывания такого содержания: “Постучал и пошел на шаурму)“, “Ну, вот, пожалуйста. Президент невысокого роста без комплекса Наполеона. Не боится показаться ребёнком, добрый. Не знаю, как у него в стране дела, но мой личный рейтинг, чисто визуальный и поведенческий, он поднимает)“, “Такая искренняя радость... ему бы так стучать и стучать а не вот это вот все. Давайте уволим и сделаем человека счастливым“, “Когда один хрен ты в душе КВНщик и юморист“.

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Как сообщалось 18 октября, в Латвии рядом с Зеленским задержали россиян, выдававших себя за журналистов.

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