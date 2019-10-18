Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сеть язвительно комментирует видео Зеленского в сейме Латвии

Комментариев: 6
Украинский президент развлекался, заняв место спикера сейма Латвии.
"Такая искренняя радость...", отмечают в комментариях
"Такая искренняя радость...", отмечают в комментариях
скриншот

Читай также: Выносили мешками: Сеть комментирует необычное видео из ВРУ

Президент Украины во время официального визита в Латвию, который состоялся 16 октября, посетил местный парламент.

Под опубликованной в сети видеозаписью с Зеленским в латвийском Сейме можно прочитать многочисленные комментарии пользователей.

В здании сейма Латвии украинскому президенту разрешили занять место спикера и ударить специальным деревянным молотком, что он сделал с улыбкой на лице.

Среди комментариев есть высказывания такого содержания: “Постучал и пошел на шаурму)“, “Ну, вот, пожалуйста. Президент невысокого роста без комплекса Наполеона. Не боится показаться ребёнком, добрый. Не знаю, как у него в стране дела, но мой личный рейтинг, чисто визуальный и поведенческий, он поднимает)“, “Такая искренняя радость... ему бы так стучать и стучать а не вот это вот все. Давайте уволим и сделаем человека счастливым“, “Когда один хрен ты в душе КВНщик и юморист“.

Читай также: Зеленский подарил сотруднику своей пресс-службы атлас после конфуза с Латвией

Как сообщалось 18 октября, в Латвии рядом с Зеленским задержали россиян, выдававших себя за журналистов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Латвия, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
dimasvetik    18.10.2019, 10:30
Оценка:  +1
dimasvetik
тю, а что тут такого.
PINKIPAU    18.10.2019, 10:30
Оценка:  -2
PINKIPAU
А там Путлер лезет из под стола. Зеля-"Получай по голове маскаль".
Колишній-східняк    18.10.2019, 10:24
Оценка:  0
Колишній-східняк
Но почему он всё делает наперекосяк?
Olena-    18.10.2019, 10:24
Оценка:  -1
Olena-
https://youtu.be/mYkeJpSLPFk
toxt350    18.10.2019, 10:19
Оценка:  +4
toxt350
скоморох!
alex-zol    18.10.2019, 10:52
Оценка:  -2
alex-zol
твоей бабки внук))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь