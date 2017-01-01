Шесть человек получили тяжелые травмы, четверым удалось отделаться легкими ушибами и ссадинами.

В Венгрии разбился автобус с украинцами: Много пострадавших

В Венгрии разбился автобус с украинцами: Много пострадавших

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Автобус с украинцами вылетел с трассы и врезался в дерево рядом с деревней Пацин в восточной Венгрии. Об этом сообщает mukachevo.net.

Обстоятельства происшествия рассказа директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев:

Водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением транспортным средством, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины: шесть человек получили тяжелые травмы, четыре - легкие, - сообщил дипломат.

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По его словам, пострадавшие находятся в сознании и держат связь с родными. Украинцев госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен, где им оказывается необходимая помощь.

Трем гражданам были сделаны неотложные операции. Согласно полученной информации от заведующего травматологии больницы города Мишкольц, граждане Украины после операции в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет, - рассказал представитель МИД.

Напомним, в Днепре столкнулись четыре автомобиля, погиб полицейский. Правоохранитель на автомобиле Ford Fiesta выехал на полосу встречного движения в районе перекрестка с улицей Белградской.

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