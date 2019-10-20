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Не понимаю тех, кто "устал от войны" - Балух

Комментариев: 8
Бывший узник Кремля, считает нельзя устать от любви к своей земле, к своей родине.
Крымский активист Владимир Балух
Крымский активист Владимир Балух
wikipedia.org

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Освобожденный из российской тюрьмы крымчанин Владимир Балух заявил, что не понимает тех украинцев, которые “устали от войны“. Об этом он рассказал изданию “НВ“, комментируя свою встречу с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Есть определенные люди, которые “устали от войны“. Мы были на встрече с митрополитом Епифанием в Михайловском соборе. И он сказал такую вещь: “Как можно устать от любви к своей земле, от любви к родине, к родным, к близким?“ Действительно, как можно отказаться от себя? Я этого никогда не пойму, - сказал Балух.

Напомним, крымского активиста Владимира Балуха российские силовики задержали в конце 2016 года, обвинив его в хранении боеприпасов. Российский суд приговорил его к 5 годам тюрьмы. 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных, в том числе и Балух.

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Теги: Балух, война на Донбассе, ПЦУ, Епифаний
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Комментариев (9)
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ira0957    20.10.2019, 13:14
Оценка:  0
ira0957
Сам-то не воюет, упырь
Ukraineslava    20.10.2019, 12:56
Оценка:  +2
Ukraineslava
Надо его поселить на годок в Горловку - зайцево ,посмотрим через сколько он не устанет...
Адекваты    20.10.2019, 12:55
Оценка:  +3
Адекваты
Балух-вперёд,на передовую.Навечно))
Андрей_и_Богдан    20.10.2019, 12:44
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Скорее устанешь от "уставших", чем от войны!
sun2014    20.10.2019, 12:39
Оценка:  0
sun2014
рожа, как не треснет
Антибес    20.10.2019, 12:38
Оценка:  +2
Антибес
Для дебилов война и любовь всегда являются синонимами.Но в реальности,подавляющее большинство устало от таких вот"патриотов",а точнее от конченых дегенератов как Балух,Епифаний,Пидоpoшенко,Турчин ов,Парубий и иже с ними.
sun2014    20.10.2019, 12:40
Оценка:  +1
sun2014
прав на все 100%
PINKIPAU    20.10.2019, 12:41
Оценка:  +1
PINKIPAU
Это точно про петушиного вождя Путина. Базарит про братский народ и убивает украинцев. Кусок дерьма.
Люблю_Украину    20.10.2019, 12:26
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Устал тот, кто на этом не косит бабло! Те кто косит - никогда не устанут!
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