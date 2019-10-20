Не понимаю тех, кто "устал от войны" - Балух

Бывший узник Кремля, считает нельзя устать от любви к своей земле, к своей родине.

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Освобожденный из российской тюрьмы крымчанин Владимир Балух заявил, что не понимает тех украинцев, которые “устали от войны“. Об этом он рассказал изданию “НВ“, комментируя свою встречу с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Есть определенные люди, которые “устали от войны“. Мы были на встрече с митрополитом Епифанием в Михайловском соборе. И он сказал такую вещь: “Как можно устать от любви к своей земле, от любви к родине, к родным, к близким?“ Действительно, как можно отказаться от себя? Я этого никогда не пойму, - сказал Балух.

Напомним, крымского активиста Владимира Балуха российские силовики задержали в конце 2016 года, обвинив его в хранении боеприпасов. Российский суд приговорил его к 5 годам тюрьмы. 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных, в том числе и Балух.

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