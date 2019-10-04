“На самом деле я их троллил”: Балух рассказал, как троллил оккупантов в Крыму

Политзаключенный Балух рассказал, как троллил оккупантов в Крыму.

Бывший узник Кремля украинец Владимир Балух рассказал, что вывешивал украинский флаг на своем доме в Крыму, и какова на это была реакция окружающих.

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Об этом он рассказал в комментарии для Крым.Реалии.

Балух рассказал, что ждал, пока украинский флаг развеется над деревней и кто-то из селян придет к нему с претензиями. Между тем, пришли только правоохранители.

Я ждал, когда флаг развевался над деревней, когда и кто придет ко мне из селян с претензией и скажет: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говорить современным языком, - рассказал Балух.

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Балух также отметил, что у него была неоспоримая аргументация поступка. По его словам, РФ позволила себе “прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом, и твоей национальности вообще не существует”.

Экс-политзаключенный рассказал, что российские силовики угрожали ему за украинский флаг еще до ареста.

Напомним, Балух рассказал, что сильнее всего удивило при возвращении в Украину. Масса новых лиц в политикуме и необычное поведение первых лиц государства – самые сильные впечатления первых дней.

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