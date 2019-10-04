Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“На самом деле я их троллил”: Балух рассказал, как троллил оккупантов в Крыму

Комментариев: 1
Политзаключенный Балух рассказал, как троллил оккупантов в Крыму.
Балух рассказал о троллинге в Крыму
Балух рассказал о троллинге в Крыму
krymr.com

Бывший узник Кремля украинец Владимир Балух рассказал, что вывешивал украинский флаг на своем доме в Крыму, и какова на это была реакция окружающих.

Читай также: Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ

Об этом он рассказал в комментарии для Крым.Реалии.

Балух рассказал, что ждал, пока украинский флаг развеется над деревней и кто-то из селян придет к нему с претензиями. Между тем, пришли только правоохранители.

Я ждал, когда флаг развевался над деревней, когда и кто придет ко мне из селян с претензией и скажет: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говорить современным языком, - рассказал Балух.

Читай также: “Кинули на шпагат, били по ногам, печени, почкам, голове”: Балух рассказал о пытках в РФ

Балух также отметил, что у него была неоспоримая аргументация поступка. По его словам, РФ позволила себе “прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом, и твоей национальности вообще не существует”.

Экс-политзаключенный рассказал, что российские силовики угрожали ему за украинский флаг еще до ареста.

Напомним, Балух рассказал, что сильнее всего удивило при возвращении в Украину. Масса новых лиц в политикуме и необычное поведение первых лиц государства – самые сильные впечатления первых дней.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Балух, Крым, украинский флаг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    04.10.2019, 11:53
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Пиздeц! Да он же конченный идиот оказывается! Лучше бы он не делился подробностями своих мотиваций.
Теперь оказывается, что он не патриот, а обычный социопат. Некоторые какают в общественных местах, чтобы смотреть на реакцию окружающих, а этот флаг вывешивал. М-да...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь