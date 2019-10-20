Боевики снова обстреляли зону разведения сил в Золотом

Опять сорвано выполнение ключевого условия для отвода сил – соблюдение режима тишины в течение недели.

Читай также: В Минске не согласовали новую дату разведения сил

Сепаратисты на Донбассе снова обстреляли позиции украинских войск в районе разведения сил. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По его словам, с утра российско-оккупационные войска открывали огонь один раз в Луганском направлении. В частности, оборудованные в районе Золотого-4 опорные пункты с 7:20 до 7:45 обстреливали со стороны оккупированного Первомайска из автоматических гранатометов.

Потерь с нашей стороны нет, - уточнил Праута.

Напомним, ранее украинская сторона неоднократно указывала на невозможность начать разведение сил из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.