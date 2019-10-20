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Боевики снова обстреляли зону разведения сил в Золотом

Комментариев: 1
Опять сорвано выполнение ключевого условия для отвода сил – соблюдение режима тишины в течение недели.
Боевики снова обстреляли зону разведения сил в Золотом
Боевики снова обстреляли зону разведения сил в Золотом
Фотоархив Минобороны

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Сепаратисты на Донбассе снова обстреляли позиции украинских войск в районе разведения сил. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По его словам, с утра российско-оккупационные войска открывали огонь один раз в Луганском направлении. В частности, оборудованные в районе Золотого-4 опорные пункты с 7:20 до 7:45 обстреливали со стороны оккупированного Первомайска из автоматических гранатометов.

Потерь с нашей стороны нет, - уточнил Праута.

Напомним, ранее украинская сторона неоднократно указывала на невозможность начать разведение сил из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков.

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Теги: разведение сил на Донбассе, Золотое, обстрел
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Комментариев (1)
WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 13:47
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
Потерь с нашей стороны нет, - уточнил Праута.

Потерьнеты в своем репертуаре. пропал, дизертировал, заболел, несчастный случай и т.д., но потерьнет!))))))))))
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