Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Контрабандисты возили сельскохоз химикаты в Россию - СБУ

Комментариев: 0
В Харьковской области поймали банду контрабандистов.
Нелегальная схема дала сбой
Нелегальная схема дала сбой
ssu.gov.ua

Жители приграничных районов Харьковской области осуществляли контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ. СБУ поймала дельцов на отправке очередной партии весом более 700 килограммов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: Для борьбы с контрабандой чулок привлекли 5 оперативно-военных групп - экс-глава таможни

Следователи СБУ установили, что контрабандисты переправляли в Россию оптовые партии средств защиты растений производства известных мировых производителей. Грузовики с химикатами периодически курсировали до границы, где товар разгружали и передавали сообщникам вне контрольно-пропускных пунктов.

Вскоре нелегальная схема дала сбой: СБУ задержала злоумышленников во время очередной переправки партии химии ориентировочной стоимостью 600 тыс. гривен.

В ходе 20 обысков по местам проживания контрабандистов и помещений, где хранился товар, правоохранители изъяли еще более десяти тонн подготовленного к отправке товара.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении контрабанды ядовитых веществ. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 18 октября, из “ЛНР“ совершали поставки товаров военного назначения для Минобороны РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: контрабанда, Харьковская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь