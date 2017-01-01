Контрабандисты возили сельскохоз химикаты в Россию - СБУ

В Харьковской области поймали банду контрабандистов.

Жители приграничных районов Харьковской области осуществляли контрабандные поставки сельскохозяйственной химии в РФ. СБУ поймала дельцов на отправке очередной партии весом более 700 килограммов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следователи СБУ установили, что контрабандисты переправляли в Россию оптовые партии средств защиты растений производства известных мировых производителей. Грузовики с химикатами периодически курсировали до границы, где товар разгружали и передавали сообщникам вне контрольно-пропускных пунктов.

Вскоре нелегальная схема дала сбой: СБУ задержала злоумышленников во время очередной переправки партии химии ориентировочной стоимостью 600 тыс. гривен.

В ходе 20 обысков по местам проживания контрабандистов и помещений, где хранился товар, правоохранители изъяли еще более десяти тонн подготовленного к отправке товара.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении контрабанды ядовитых веществ. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 18 октября, из “ЛНР“ совершали поставки товаров военного назначения для Минобороны РФ.

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