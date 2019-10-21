В Винницкой области трактористы нашли древнюю стеллу

Предварительно находку относят к периоду бронзы.

Возле села Городковка Крыжопольского района Винницкой области местные краеведы нашли редкую антропоморфную каменную стелу времен бронзового века.

Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает Укринформ.

Заведующий сектором охраны культурного наследия управления культуры и искусств Винницкой облгосадминистрации Михаил Потупчик заявил журналистам, что это – довольно редкая находка.

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“Эту стелу из подножия одного из курганов выкопали трактористы, затянули в лесополосу и бросили. Нашли ее местные краеведы. Похожие стелы мы находили и раньше. Впрочем, это довольно редкая для наших дней находка, так как 90% курганов в свое время были распаханы. И те стелы, которые там находились, были разбиты и в большинстве своем не дошли до нас в первозданном виде. Скажем, на территории области мне известно о четырех подобных находках, а городковская стела – пятая“, – сообщил Потупчик.

По его словам, каменная стела, найденная вблизи Городковки, воспроизводит очертания человеческого тела. Сохранилась ее правая часть, где хорошо видны черты лица. Ориентировочно найденной стеле – пять тысяч лет. Типологически ее относят к эпохе бронзы, так точный возраст установить уже невозможно.

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“Это определение возраста весьма относительное, поскольку стела найдена не в месте залегания, а была переотложена. Поэтому продатировать ее по сопутствующим находкам или какими-то другими методами сейчас уже невозможно. Типологически она похожа на те, что находили в курганах эпохи бронзы. Но может относиться и к скифскому периоду, поскольку неизвестно, из какого кургана ее выкопали и какого возраста захоронения там были“, – сказал чиновник.

Найденную стелу краеведы планируют передать в музей, какой – еще определяются.

Стеллу нашли трактористы у подножия одного из курганов

Как сообщалось, в июле на территории Софии Киевской нашли тысячелетние ворота.

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