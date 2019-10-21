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В Винницкой области трактористы нашли древнюю стеллу

Комментариев: 3
Предварительно находку относят к периоду бронзы.
Стелла имеет очертание человеческого тела
Стелла имеет очертание человеческого тела
ukrinform.ru

Возле села Городковка Крыжопольского района Винницкой области местные краеведы нашли редкую антропоморфную каменную стелу времен бронзового века.

Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает Укринформ.

Заведующий сектором охраны культурного наследия управления культуры и искусств Винницкой облгосадминистрации Михаил Потупчик заявил журналистам, что это – довольно редкая находка.

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“Эту стелу из подножия одного из курганов выкопали трактористы, затянули в лесополосу и бросили. Нашли ее местные краеведы. Похожие стелы мы находили и раньше. Впрочем, это довольно редкая для наших дней находка, так как 90% курганов в свое время были распаханы. И те стелы, которые там находились, были разбиты и в большинстве своем не дошли до нас в первозданном виде. Скажем, на территории области мне известно о четырех подобных находках, а городковская стела – пятая“, – сообщил Потупчик.

По его словам, каменная стела, найденная вблизи Городковки, воспроизводит очертания человеческого тела. Сохранилась ее правая часть, где хорошо видны черты лица. Ориентировочно найденной стеле – пять тысяч лет. Типологически ее относят к эпохе бронзы, так точный возраст установить уже невозможно.

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“Это определение возраста весьма относительное, поскольку стела найдена не в месте залегания, а была переотложена. Поэтому продатировать ее по сопутствующим находкам или какими-то другими методами сейчас уже невозможно. Типологически она похожа на те, что находили в курганах эпохи бронзы. Но может относиться и к скифскому периоду, поскольку неизвестно, из какого кургана ее выкопали и какого возраста захоронения там были“, – сказал чиновник.

Найденную стелу краеведы планируют передать в музей, какой – еще определяются.

Стеллу нашли трактористы у подножия одного из курганов
Стеллу нашли трактористы у подножия одного из курганов

Как сообщалось, в июле на территории Софии Киевской нашли тысячелетние ворота.

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Теги: археология, находка, археологи, Винницкая область
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Комментариев (4)
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Зелибоба    21.10.2019, 14:59
Оценка:  0
Зелибоба
больше похоже на кусок застывшего цемента
klin    21.10.2019, 14:24
Оценка:  +4
klin
Я не понял, трактористы или краеведы?)))
ThaiFever    21.10.2019, 14:32
Оценка:  +5
ThaiFever
бери выше, Петя нашел !!!
Goga19041984    21.10.2019, 14:17
Оценка:  +4
Goga19041984
и в этом куске камня местные трактористы смогли опознать древнюю стеллу?
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