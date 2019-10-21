МВД подтвердило гибель экс-министра Тараса Кутового

Бывший министр агрополитики Кутовой погиб в крушении вертолета на Полтавщине.

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Единственным погибшим в крушении вертолета на Полтавщине действительно был Министр аграрной политики и продовольствия Украины в 2016-18 гг. Тарас Кутовой. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии РБК-Украина.

Также о смерти Кутового сообщили его коллеги по предыдущему составу Кабинета министров - бывший министр молодежи и спорта Игорь Жданов:

и бывший вице-премьер Павел Розенко:

В Службе по чрезвычайным ситуациям о трагедии сообщили следующее:

21 октября в 16 часов в ГСЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельного) вблизи с. Тарасенково Оржицкого района. По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета “Робинсон – 44“, в результате чего погиб 1 человек. Вертолет следовал из г. Киев в Полтавскую область. К работам привлечены от ДСНС - 4 спасателя и 1 ед. техники. В 17 ч. 21 мин. пожар, возникший в результате падения вертолета, ликвидирован.

Напомним, в начале октября под Львовом разбился транспортный самолет. Погибли 5 человек.

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