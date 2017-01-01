На Закарпатье в лесу собака спасла жизнь хозяину

Хозяин собаки потерял сознание во время поисков грибов в лесу. Когда пес услышал других грибников, стал громко лаять.

Пес ни на секунду не покидал пострадавшего facebook.com/MNS.GOV.UA

В Свалявском районе Закарпатской области собака и боец ГСЧС, который с детьми в свой выходной собирал грибы, спасли мужчину от смерти. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС,

Как рассказывает главный специалист Свалявского районного отдела ГСЧС Антон Тарасов, в лесном массиве возле села Дусино он неожиданно услышал пронзительный собачий лай и странные звуки. Подойдя ближе, увидел мужчину лежавшего на земле без сознания, а рядом маленький песик пронзительно завывал и бегал.

Не теряя времени, спасатель вызвал медиков и коллег из спасательной части, а также принялся оказывать первую доврачебную помощь. После того как пострадавший очнулся, его на носилках доставили к дороге, где уже ждали врачи экстренной медицинской помощи. Мужчину госпитализировали в больницу, его состояние стабильное.

Добавим, что все это время собака ни на секунду не покидала хозяина и всячески пыталась ему помочь.

Ранее сообщалось, пес спас американца от 50 лет в тюрьме. Животное стало доказательством вранья пострадавшей, которая давала показания в суде. Также пес спас кота от драки и стал звездой Сети.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet