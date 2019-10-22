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В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня

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Из-за отключения электроэнергии на местном водоканале без воды остались 100 тыс. человек.
В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
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Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций города Лисичанска Луганской области признала, что полное прекращение подачи электроэнергии на объекты Лисичанскводоканал привело к возникновению чрезвычайной ситуации государственного уровня. Об этом сообщила пресс-служба Лисичанского городского совета.

Главный инженер ЛКСП “Лисичанскводоканал“ Виктор Францов отметил, что ситуация критическая, потому что погасить долги за электричество Лисичанскводоканал не в состоянии.

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По результатам доклада и с учетом обсуждения лисичанская мэрия решила направить руководству страны письма с уведомлением о прекращении водоснабжения и водоотвода, которое наносит ущерб населению. В частности письма отправлены Президенту, Премьер-министру, прокурору Луганской области, в ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также в ГУ Национальной полиции в Луганской области.

Также, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, решено внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных учреждений; внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции.

Напомним, 18 октября в Лисичанске была прекращена подача электричества на местный водоканал, который задолжал энергетикам более 168 миллионов гривен. В результате без воды осталось около 100 000 жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска.

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Теги: Лисичанск, чрезвычайная ситуация, водоканал, отключение электричества, Отключение воды
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    22.10.2019, 11:41
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ДА ХОТЬ КАМНИ С НЕБА !!!
СУГС !!!
hcr    22.10.2019, 11:35
Оценка:  -1
hcr
ситуация государственного уровня - это извиняться перед гонтаревой, а проблемы юго-востока властью только приветствуются.
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