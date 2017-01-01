Гончарук озвучил позицию касательно языкового закона

По словам премьера, пока ищут того, кто будет отвечать за защиту языка.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что Кабмин ищет уполномоченного по защите государственного языка. Об этом он рассказал на брифинге.

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Согласно языковому закону, уполномоченного по защите украинского языка должны были назначить до 16 октября. Между тем, пока кандидатуры не нашли.

Мы имели эту тему разговора с господином Бородянским, и я жду от него кандидатуры сейчас. То есть мы в поиске человека, который мог бы в полной мере выполнять эту функцию, - сказал Гончарук.

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Кроме того, премьер подчеркнул, что выступает за финансирование комиссии по защите государственного языка. Поддержка Нацкомиссии будет зависеть от средств в госбюджете. Цифры станут известны в ноябре.

Мы сейчас получили эти материалы и смотрим, что у нас есть в доходной части и в расходной. Исходя из того, какой объем денег у нас будет, мы взвесим приоритеты и посмотрим, какое финансирование должны получить, - сказал премьер.

Напомним, экс-нардеп Мосийчук обвинил Гончарука в сексуальных домогательствах. Всплыла скандальная история с участием премьера.

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