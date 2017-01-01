ГБР расследует взяточничество в СИЗО Киева

Стало известно, что сотрудники изолятора отпускали заключенных на свободу за деньги.

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Следователи Государственного бюро расследований начали расследование по материалам журналистского расследования Следствие.Инфо “Тюрьма возможностей“.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

“Следователями территориальных управлений Государственного бюро расследований, расположенных в городах Киеве и Николаеве, начато досудебное расследование по фактам, обнародованным 16 октября в материалах журналистского расследования Следствие.Инфо “Тюрьма возможностей“, - говорится в сообщении.

В упомянутой программе содержится информация о возможных противоправных действиях правоохранителей, которые способствуют свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы.

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Следователи ГБР проверяют эти факты, а также возможную причастность к совершению уголовных преступлений работников Государственной уголовно-исполнительной службы, государственных учреждений “Киевский следственный изолятор“ и “Одесский следственный изолятор“.

Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений злоупотребления властью или служебным положением и взяточничества.

Как сообщалось 18 октября, в Киевской области конвоиры устраивали заключенным развлечения в подвале суда.

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