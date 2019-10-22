Таможне вместо семи сканеров купили четыре, и они не работают

Закупкой сканеров для проверки автомобилей на пункте пропуска занималась фискальная служба. Теперь ГБР начало расследование.

Госбюро расследований начало расследование ненадлежащей закупки таможней сканеров для проверки содержимого автомобилей, пересекающих границу. Об этом в Facebook сообщила первый замглавы ГБР Ольга Варченко во вторник, 22 октября.

"Во время своего пресс-брифинга глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о том, что ГФС закупила сканеры для проверки авто, проходящих таможенный контроль, с нарушением законодательства. Дело серьезное, поэтому ГБР начало досудебное расследование касательно сотрудников таможни, которые, по предварительной версии, злоупотребляли своим служебным положением во время закупки упомянутых сканеров. Соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований", - написала Варченко.

Она отметила, что предварительно известно о том, что вместо семи сканеров закупили только четыре, и они - в нерабочем состоянии. Кроме того, сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений. А некоторые комплексы и вовсе были установлены по двойной оплате.

Варченко сообщила, что действия сотрудников таможни нанесли убытки госбюджету и государственным интересам, поэтому правонарушение квалифицируют по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует масштабную коррупцию в СИЗО. Правоохранители открыли уголовное производство по материалам журналистов о коррупции сотрудников Киевского и Одесского СИЗО.

Также стало известно, что СБУ передала в ГБР материалы на собственных сотрудников. Внутрення проверка СБУ выявила злоупотребления некоторых сотрудников. Материалы на них переданы в Госбюро расследований.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet