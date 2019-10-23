Неосторожное обращение с гранатой: В полиции назвали основную версию причин взрыва в Киеве

Указывается, что погибшие мирно общались и в момент взрыва к ним никто не подходил.

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Основной версией причины взрыва в центре Киеве в ночь на 23 октября, в котором погибли двое мужчин, является неосторожное обращение с гранатой. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба киевской полиции.

Как отмечают правоохранители, по имеющейся информации погибшие – ветеран АТО Виктор Дегтярев и охранник офисного здания, чье имя пока не называется – были знакомы между собой. Они общались возле офиса на улице Пушкинской, где прогремел взрыв. Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и у них ни с кем конфликтов не было.

Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой. Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты, - рассказал Андрей Крищенко.

Впрочем, пока следствие ведется по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на среду в центре Киева прогремел взрыв. Погибли двое мужчин, ранена молодая женщина.

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