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Неосторожное обращение с гранатой: В полиции назвали основную версию причин взрыва в Киеве

Комментариев: 3
Указывается, что погибшие мирно общались и в момент взрыва к ним никто не подходил.
Собранные улики указывают на несчастный случай
Собранные улики указывают на несчастный случай
kyiv.npu.gov.ua

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Основной версией причины взрыва в центре Киеве в ночь на 23 октября, в котором погибли двое мужчин, является неосторожное обращение с гранатой. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба киевской полиции.

Как отмечают правоохранители, по имеющейся информации погибшие – ветеран АТО Виктор Дегтярев и охранник офисного здания, чье имя пока не называется – были знакомы между собой. Они общались возле офиса на улице Пушкинской, где прогремел взрыв. Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и у них ни с кем конфликтов не было.

Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой. Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты, - рассказал Андрей Крищенко.

Впрочем, пока следствие ведется по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на среду в центре Киева прогремел взрыв. Погибли двое мужчин, ранена молодая женщина.

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Теги: взрыв, граната, несчастный случай, полиция
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Комментариев (3)
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tulchanin    23.10.2019, 12:14
Оценка:  +5
tulchanin
Мирный "воин света", мирно гуляет по улицам города с гранатой в кармане, во время мирной беседы со знакомым неосторожно выдернул чеку. Ничего необычного, мирные будни в Киеве.
hcr    23.10.2019, 12:09
Оценка:  +3
hcr
А само наличие гранаты вообще никого не удивило. Ничего необычного, так бывает, просто нужно по чаще народ информировать что с гранатой нужно быть поосторожней.
Media-sapiens    23.10.2019, 12:26
Оценка:  0
Media-sapiens
Т.е. незаконное хранение и ношение снаряженной б...дь гранаты в мирном городе не рассматривается...
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