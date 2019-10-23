“Не допущу”: Зеленский прокомментировал скандал в “Слуге народа”

Президент пообещал попрощаться с нечестными депутатами.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал в “Слуге народа”. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Зеленский заверил, что держит ситуацию под контролем несмотря на то, что находится с визитом в Японии.

Также Владимир Зеленский отметил, что депутатов действительно ждет проверка на детекторе лжи. Те, кто не пройдет тест, будут вынуждены попрощаться со своим мандатом.

Считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по “решение вопросов”. И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся, - написал президент.

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Зеленский уверен, что этот механизм понятный и прозрачный. Он считает, что этот способ расставить все точки над “и” является более действенным чем выяснение отношений в соцсетях.

Мы шли на выборы под лозунгом “Сделаем это вместе!”. Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе- значит вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других, - подытожил Зеленский.

Напомним, Дубинский заявил, что пройдет полиграф вместе с Арахамией в прямом эфире. Нардеп сделал объявление.

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