Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Слуга народа перед детектором лжи встретится с комитетом Дубинского

Комментариев: 4
Главы партии хотят выслушать позицию членов финансового комитета, которых подозревают во взяточничестве из-за их голосования против законопроекта об отмене коррупционных схем.
Слуга народа проведет беседу с комитетом Дубинского
Слуга народа проведет беседу с комитетом Дубинского

Руководство партии Слуга народа проведет встречу с членами финансового комитета, перед тем как проверить нардепов на полиграфе. Об этом сообщает Украинская правда во вторник, 22 октября.

"В первую очередь будет проведена встреча с депутатами-членами комитета от Слуги народа, чтобы каждый мог представить свою позицию. Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после окончания консультаций с психологами-криминалистами относительно возможности корректного использования такого оборудования в этой ситуации", - заявила зампредседателя фракции Евгения Кравчук.

Экс-нардеп Сергей Лещенко отметил, что в Слуге народа назревает большой разбор полетов из-за подозрения, что 11 нардепов (или, по крайней мере, часть из них), которые на комитете отказались поддержать законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем (так называемых площадок нардепа Антона Яценко), могли получить за это взятки по 30 тысяч долларов.

По данным Лещенко, "на сторону схематоза нардепа Антона Яценко" (схема "площадок-прокладок", которые "паразитировали" на государственной "оценочной" базе ФГИУ, - ред.) стали 11 "слуг народа":

  • Ирина Аллахвердиева,
  • Ольга Василевская-Смаглюк,
  • Дарья Володина,
  • Юлия Диденко,
  • Александр Дубинский,
  • Виктория Кинзбурская,
  • Алексей Ковалев,
  • Анна Колесник,
  • Алексей Леонов,
  • Анастасия Ляшенко,
  • Евгений Петруняк.

Председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от Слуги народа Данил Гетманцев ранее в Facebook сообщил, что голосование на комитете относительно законопроекта 2047-д провалили, потому что "слуги народа" дали только пять голосов.

Он назвал такое решение "ошибкой, которую трудно объяснить", и отметил, что фракция "проходит испытания, которые не каждому депутату под силу". Вместе с тем Гетманцев выразил уверенность, что фракция сделает выводы и исправит ошибки. Он также добавил, что сейчас нет повода для разочарования во всей фракции Слуга народа.

Отметим, ранее Дубинский назвал свою фракцию слугами МВФ.   
 
В ответ на это глава фракции Давид Арахамия предложил продать все авто Дубинского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Полиграф, Слуга народа, детектор лжи, Партия Слуга народа, Александр Дубинский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
T-REX2    22.10.2019, 19:46
Оценка:  0
T-REX2
Лучшим детектором лжи 90-х- признан паяльник
MATROS    22.10.2019, 19:40
Оценка:  0
MATROS
Одесский ребенок никогда не кричит в магазине детских игрушек:
Брюква_и_Клюква    22.10.2019, 19:01
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Зеленые тараканы начинают разбегаться в разные стороны. С такими темпами к весне во фракции останется один Юзик.
T-REX2    22.10.2019, 19:41
Оценка:  -1
T-REX2
Ну таког побега ,как от Пэдрила нужно еще поискать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь