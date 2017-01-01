Дубинский заявил, что пройдет полиграф вместе с Арахамией в прямом эфире

Нардеп сделал объявление.

Народный депутат Украины от партии "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что вместе с ним детектор лжи сегодня вечером пройдет председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook.

Сообщаю - со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20:00. Не пропустите, - заявил Дубинский.

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Нардеп пообещал вести прямую трансляцию прохождения теста на полиграфе в своих соцсетях

Комментаторы не скрывают своего удивления. Многие просят проверить на полиграфе скандального нардепа Медяника, которого недавно “спалили” за неоднозначной перепиской.

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Напомним, Слуга народа перед детектором лжи встретится с комитетом Дубинского. Главы партии хотят выслушать позицию членов финансового комитета, которых подозревают во взяточничестве из-за их голосования против законопроекта об отмене коррупционных схем.

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