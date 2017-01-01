Экс-замминистра экономики Бровченко арестовали на 2 месяца

При этом судья назначил возможность выйти под залог 3,4 млн. грн.

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Шевченковский районный суд Киева арестовал задержанного вчера бывшего заместителя министра экономики в правительстве Гройсмана Юрия Бровченко. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Фейсбук.

Как указано в сообщении, под стражей его решили оставить на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен.

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Прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене. Ему вменяют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК “Артем“ на общую сумму более 16,5 млн долларов.

Напомним, вчера Юрий Бровченко был задержан контрразведкой СБУ. Сообщается, что задержание произошло в аэропорту “Борисполь“.

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