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СБУ задержала экс-замминистра экономики Бровченко

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Ему вменяют государственную измену путем подрыва обороноспособности.
СБУ задержала экс-замминистра экономики Бровченко
© ssu.gov.ua
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СБУ задержала экс-замминистра экономики Бровченко
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Контрразведка СБУ задержала бывшего заместителя министра экономики Украины по подозрению в государственной измене путем нанесения масштабного ущерба обороноспособности государства. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.  

Хотя в СБУ имя задержанного не называется, а его лицо на фотографиях заретушировано, в СМИ распространилась информация о том, что речь идет о Юрии Бровченко, который занимал пост замминистра экономики в правительстве Гройсмана.

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СБУ установила, что данный гражданин совместно с чиновниками госпредприятия “Украинский центр “Безопасность“ и государственной акционерной холдинговой компании “Артем“ действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов США был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы, - сообщает СБУ.

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Отмечается, что иностранная компания так и не поставила в Украину предоплаченное оборудование. Этими действиями злоумышленники поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии.

Как сообщается, экс-замминистра был задержан в международном аэропорту “Борисполь“. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на прошлой неделе НАБУ задержало Гладковского-Свинарчука при попытке выехать из Украины. Позднее его выпустили под залог в 10,6 млн. грн.

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Теги: Министерство экономического развития, СБУ, коррупция, подозрение
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