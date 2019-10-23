Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове возле детсада поймали эксгибициониста

Комментариев: 1
Полиция проверяет обстоятельства инцидента.
В Харькове возле детсада поймали эксгибициониста
© t.me/h_saltovka
Фото 1/4
В Харькове возле детсада поймали эксгибициониста
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Харькове 22 октября произошел инцидент с задержанием эксгибициониста - мужчина обнажил гениталии возле детского сада.

Об этом сообщает Telegram-канал “ХС/Харьков“.

Читай также: В Запорожье парочка занялась сексом на глазах у детей

“Жители 607-го микрорайона застали данное недоразумение, показывающее свой стручок обитателям детского сада (проспект Тракторостроителей, 136)“, - говорится в публикации.

В пресс-службе полиции инцидент подтвердили. Информация по данному факту была внесена в журнал единого учета обращений и заявлений Московского райотдела. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщалось 11 октября, в киевском парке пьяный мужчина обнажился перед девочкой. Злоумышленника задержали полицейские.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: педофил, детский сад, эксгибиционист, Харьков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ira0957    23.10.2019, 17:03
Оценка:  0
ira0957
Шо, мудя свои детишкам демонстрировал? )
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь