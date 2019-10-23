В Харькове возле детсада поймали эксгибициониста

Полиция проверяет обстоятельства инцидента.

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В Харькове 22 октября произошел инцидент с задержанием эксгибициониста - мужчина обнажил гениталии возле детского сада.

Об этом сообщает Telegram-канал “ХС/Харьков“.

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“Жители 607-го микрорайона застали данное недоразумение, показывающее свой стручок обитателям детского сада (проспект Тракторостроителей, 136)“, - говорится в публикации.

В пресс-службе полиции инцидент подтвердили. Информация по данному факту была внесена в журнал единого учета обращений и заявлений Московского райотдела. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщалось 11 октября, в киевском парке пьяный мужчина обнажился перед девочкой. Злоумышленника задержали полицейские.

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