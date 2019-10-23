Стерненко поделился мнением о суде Линча и Коломойском

Активист дал общирное интервью.

Также в интервью Стерненко вспомнил события Революции Достоинства и борьбу наркобизнесом в Одессе Facebook

Общественный активист Сергей Стерненко дал большое интервью для 24 канала, вкотором, в частности, коснулся вопросов народных судилищь происходивших в Одессе, и охарактеризовал свое отношение к ряду ключевых личностей в украинской политики.

В Одессе в период Революции Достоинства была история с народной люстрацией – в ход шли мусорные баки.

“Это я додумался до этой люстрации. Испытал ее еще в студенческие годы, когда мне было лет 17 и я жил в общежитии“, - отметил Стретенко.

Он считает, что никто из этих чиновников серьезно пострадал, это не больно, но унизительно, по его мнению, “лучше так, чем отсутствие какой-либо общественной реакции“.

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“Этот метод, как вирус, прокатился по всей стране. И народного депутата Журавского запихивали в бак, и большое количество чиновников, и Шуфрич туда едва не попал. Видимо, в украинцев на подсознательном уровне была попытка догнать упущенное во время Майдана, заставить тех, кто воровал, грабил страну, хоть как-то за это ответить – если не уголовно, то хотя бы публично“, - вспомнил Сергей Стерненко.

Также активист высказался относительно персоны Игоря Коломойского, который делал заявления, якобы на Донбассе – не война, а “внутренний гражданский конфликт“. Стретенко прокомментировал переменчивость позиций олигарха.

“Думаю, что хороший олигарх – это тот олигарх, который сидит“, - сказал он.

По мнению Стретенко, у Коломойского, есть определенное влияние на политическую ситуацию в стране. Не спроста сейчас по ПриватБанку начали появляться судебные решения.

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“Мы должны делать все для того, чтобы Украина стала правовым государством, в котором работают институты, а судебные решения не зависят от фамилий фигурантов“, - считает активист, хотя у многих украинцев остались вопросы о правомерности решения, которое вынес суд относительно самого Сергея Стретенко, нечаянно зарезавшего человека.

Также Стретенко поделился своим мнением о таких неоднозначных личностях как Андрей Белецкий и Дмитрий Ярош.

Также активист рассказал, что на сегодняшний момент не планирует идти в политику и в парламент. Сейчас он занимается работой в сфере юриспруденции.

Как сообщалось в мае 2018, правоохранители рассматривали несколько версий трагического конфликта, который произошел в Одессе на Фонтанской дороге вечером 24 мая, в ходе которого экс-лидер одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко убил напавшего на него мужчину.

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