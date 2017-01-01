Гладковский сдал заграничный паспорт

Фигурант громкого дела сдал загранпаспорт.

Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого ранее допросили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, сдал свой заграничный паспорт.

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Об этом сообщает Telegram-канал UN-Сливи та груші.

Согласно постановлению суда, Гладковский вышел из СИЗО под залог в 10,6 млн гривен, которые заложила его семья, а также сдать заграничный паспорт.

Гладковский наконец-то сдал паспорта для выезда за границу. Это был последний долг, который он должен был выполнить по решению суда, - сообщает Telegram-канал.

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Также известно, что апелляцию на арест и залог в 10 600 000 гривен Гладковський еще не подал. Комментарии по этому поводу ни Гладковский, ни его адвокат не дает.

Напомним, Гладковского допросили в НАБУ. До того, как Олег Гладковский вышел из СИЗО под залог в 10,6 млн гривен, его допросили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец.

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