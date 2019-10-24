Каждый третий прокурор не прошел аттестацию - ГПУ

В Генпрокуратуре рассказали, как проходит назначенная в ведомстве переаттестация рядовых прокуроров.

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Первый этап аттестации прокуроров в формате сдачи тестов состоялся в среду, 23 октября. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора и глава комиссии по аттестации прокуроров Виктор Чумак, пишет Hromadske.

По его словам, на вчерашнюю аттестацию были записаны около тысячи сотрудников прокуратуры, но по факту явились только около 800 человек. При этом успешно сдали тесты всего 707 прокуроров. На четверг, 24 октября, было назначено тестирование 88 прокуроров, но 12 из них так и не пришли.

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Также Виктор Чумак рассказал, что во время вчерашнего тестирования один из участников попытался воспользоваться гаджетом. Этого человека пришлось отстранить от аттестации.

Напомним, в Генпрокуратуре решили уволить 218 прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию или подали заявления другого образца. В частности, ГПУ уволила руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

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