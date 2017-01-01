Гендиректор "Борисполя", заполняя декларацию, "ошибся" на 10,6 млн грн

Также нарушения нашли и в деларациях судьи из Львовской области и председателя Полтавского облсовета.

Нацагенство по противодействию коррупции (НАПК) после проверки деклараций генерального директора ДП “Международный аэропорт Борисполь“ Павла Рябикина выявило признаки декларирования недостоверной информации на общую сумму 10,6 млн. грн. Также нарушения нашли и в деларациях судьи Николаевского районного суда Львовской области Юлиана Демьяновского и председателя Полтавского областного совета Александра Беленького.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Так, Павел Рябикин, подавая декларацию за 2016, отметил недостоверные сведения о водном средстве - стояночное судно “Рапан“, которое принадлежит ему на праве собственности, и полученный им доход от предоставления имущества в аренду. Кроме того, не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права члена семьи (дочери), а также не указал сведения о нежилые помещения и автомобиль, принадлежащих дочери на праве собственности, и полученный ею доход от занятия предпринимательской деятельностью. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 10,6 млн грн.

Кроме того, сотрудники Нацагенства по противождействию коррупции обнаружили недостоверные данные у других государственных должностных лиц. Так, в декларации судьи Николаевского районного суда Львовской области Юлиана Демьяновского отсутствуют данные о доходах его и его жены, а также ведомостей о нежвижимости на общую сумму 4,1 млн грн.

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Также НАПК заинтересовала декларация председателя Полтавского областного совета Александра Беленького. Чиновник не указал, какую сумму он имеет на банковских счетах, а также ведомости о корпоративных правах, принадлежащих ему на общую сумму 750 тыс. грн.

Как сообщалось 22 октября, Генпрокуратура поручила НАБУ расследовать уголовное производство о возможном давлении сотрудников Администрации Президента на членов НАПК при проверке электронных деклараций.

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