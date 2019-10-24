Объявлен розыск демонтированных памятников Ленину

Местным властям предложили идею, как пополнить бюджет за счет декоммунизированных символов прошлого.

Снос памятника Ленину в Хмельницком в 2014 году wikimedia.org

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Система электронных торгов арестованным имуществом (СЭТАМ) выступила с идей распродать с аукциона демонтированные памятники советскому вождю Владимиру Ленину. Соответствующее предложение появилось на официальной странице СЭТАМ в Фейсбуке.

СЭТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизованные памятники В.И. Ленина. Продадим и заработаем вам деньги! – говорится в сообщении.

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При этом пресс-служба СЭТАМ отмечает, что на подобных аукционах порой можно выручить очень солидные деньги:

Последние два Ленина ушли с молотка с существенным повышением цены, а один из них даже помог выплатить заработную плату работниками коммунального предприятия, - рекламируют идею в СЭТАМ.

Напомним, в августе в Днепропетровской области на электронном аукционе продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах в 2014 году. Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом, по цене 500 тысяч гривен.

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