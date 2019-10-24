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Объявлен розыск демонтированных памятников Ленину

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Местным властям предложили идею, как пополнить бюджет за счет декоммунизированных символов прошлого.
Снос памятника Ленину в Хмельницком в 2014 году
Снос памятника Ленину в Хмельницком в 2014 году
wikimedia.org

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Система электронных торгов арестованным имуществом (СЭТАМ) выступила с идей распродать с аукциона демонтированные памятники советскому вождю Владимиру Ленину. Соответствующее предложение появилось на официальной странице СЭТАМ в Фейсбуке.

СЭТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизованные памятники В.И. Ленина. Продадим и заработаем вам деньги! – говорится в сообщении.

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При этом пресс-служба СЭТАМ отмечает, что на подобных аукционах порой можно выручить очень солидные деньги:

Последние два Ленина ушли с молотка с существенным повышением цены, а один из них даже помог выплатить заработную плату работниками коммунального предприятия, - рекламируют идею в СЭТАМ.

Напомним, в августе в Днепропетровской области на электронном аукционе продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах в 2014 году. Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом, по цене 500 тысяч гривен.

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Теги: памятник Ленину, декоммунизация, аукцион, электронные торги
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Комментариев (2)
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fulminate    24.10.2019, 18:58
Оценка:  0
fulminate
Вот так и должно быть. Если человек разделяет заветы этого самого вождя, либо у него влечение какого либо другого характера к этим памятникам - покупай, ставь у себя дома и балдей. Зачем навязывать это повсеместно?
ConcorD    24.10.2019, 18:52
Оценка:  +1
ConcorD
Да кому это барахло лысое нужно? Заберите даром! И тех кто влюблен в это барахло тоже заберите и отправьте в след за тачкой маска в космос
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