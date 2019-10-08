В Запорожье памятник Ленину переделали в Порошенко

Памятник Ленину, который находился на территории одной из баз отдыха, переделали в памятник Порошенко.

В Запорожье памятник Ленину, который подлежал сносу в рамках декоммунизации, переделали на постамент пятому президенту Петру Порошенко. Соответствующие фото публикуют в соцсетях местные жители.

Обновленный памятник находится на территории база отдыха Скиф, которая расположена напротив острова Хортица.

На кадрах видно, что памятник разукрасили, "надев" на него черный костюм, на лацкане которого нарисовали герб Украины. При этом лицо статуи попытались сделать похожим на Порошенко.

та блять

на базі відпочинку на Хортиці Лєніна декомунізували, зробивши з нього Порошенка pic.twitter.com/NYbgNXThxC — Roland Deschain (@Rolandirebyata) October 7, 2019

Напомним, что ранее в Запорожье установили памятник мостам-недостроям.

Также сообщалось, что на Сумщине открыли парк советского периода с памятниками Ленину, Сталину, Фрунзе и другим.

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