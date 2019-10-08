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В Запорожье памятник Ленину переделали в Порошенко

Комментариев: 8
Памятник Ленину, который находился на территории одной из баз отдыха, переделали в памятник Порошенко.
Памятник Порошенко в Запорожье
Памятник Порошенко в Запорожье
twitter.com/Rolandirebyata

В Запорожье памятник Ленину, который подлежал сносу в рамках декоммунизации, переделали на постамент пятому президенту Петру Порошенко. Соответствующие фото публикуют в соцсетях местные жители.

Обновленный памятник находится на территории база отдыха Скиф, которая расположена  напротив острова Хортица.

На кадрах видно, что памятник разукрасили, "надев" на него черный костюм, на лацкане которого нарисовали герб Украины. При этом лицо статуи попытались сделать похожим на Порошенко.

Напомним, что ранее в Запорожье установили памятник мостам-недостроям.

Также сообщалось, что на Сумщине открыли парк советского периода с памятниками Ленину, Сталину, Фрунзе и другим.

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Теги: памятники и монументы, Запорожье, памятник, Порошенко, памятник Ленину
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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WTF2_сосет_хyй    08.10.2019, 19:16
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
тапиздeцбля!))))) спасибо, поржал))))))) а уeбище редкое получилось, как в жизни))))))
Брюква_и_Клюква    08.10.2019, 19:02
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Хотели сделать Петруху, а получился Хазанов
Boxerogos    08.10.2019, 18:47
Оценка:  -4
Boxerogos
Порошенко не стоит даже тени кала Ленина.
colavova    08.10.2019, 19:00
Оценка:  +1
colavova
это тот cepyн, шо под кремлём валяется?
Хулиганка*    08.10.2019, 18:43
Оценка:  -3
Хулиганка*
это как в Японии - есть куда сбросить негатив. Боюсь только не долго простоит...не каждый захочет плюнуть, а вот по роже дать - самое оно...
Letohradek    08.10.2019, 18:46
Оценка:  0
Letohradek
Если бы ты знала, сколько желающих есть, плюнуть в твою монгольскую харю, гниде ватоголовой!
Boxerogos    08.10.2019, 18:49
Оценка:  -3
Boxerogos
Старушка Виолетта,если бы ты знала как тебя ждёт Ирина Михайловна на участке 86а!!!))))))))))))))))
Letohradek    08.10.2019, 18:40
Оценка:  -1
Letohradek
Каким боком здесь Порошенко, если это копия Добкина ))
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