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За экс-главу "Укрбуда" Микитася внесли очередной залог - теперь 80 млн грн

Комментариев: 2
Бывший руководитель строительной корпорации скоро выйдет из СИЗО.
Экс-нардепа обязали носить электронный браслет
Экс-нардепа обязали носить электронный браслет
Скриншот

За арестованного по обвинению в присвоении 82 миллионов госсредств экс-главу строительной корпорации “Укрбуд“ Максима Микитася внесли залог 80 млн гривен и сегодня он выйдет на свободу.

Об этом сообщают Украинские новости.

“За него внесли залог“, - сообщил знакомый с ситуацией источник издания.

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“Сейчас Микитась еще смотрит на небо в клеточку, но скоро выпустят. Также он будет носить браслет контроля и сдаст загранпаспорт“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, суд арестовал экс-нардепа Микитася 23 октября.

Стоит отметить, что 4 октября за экс-нардепа Микитася также внесли залог - предусмотренные судебным решением 5,5 млн. грн.

Как известно, в 2018 году Максим Микитась входил в десятку самых богатых депутатов в Украине.

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Теги: суд, арест, залог, застройщики, Вакс, Укрбуд
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Комментариев (2)
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bagration2002    25.10.2019, 12:57
Оценка:  -1
bagration2002
да порохоботы своих тянут за уши петруха уперто не хочет быть на нарах
hcr    25.10.2019, 12:39
Оценка:  +3
hcr
80 млн грн - убедительное подтверждение невиновности!
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