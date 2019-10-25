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Появилось еще одно видео стрельбы в Харькове

Комментариев: 1
Соцсети активно обсуждают стрельбу в Харькове.
Фото с места преступления
Фото с места преступления
Нацполиция Украины

В социальных сетях активно обсуждают стрельбу среди белого дня в Харькове. Ролик появился на Facebook-странице одного из пабликов города.

По данным полиции, в результате стрельбы погиб один человек. Второго серьезно ранили.

По первоначальной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются, - сообщили в полиции.

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На видео видно, что злоумышленники открыли огонь возле супермаркета, а после этого скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. 

Появилась также первая информация о стрелках. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места преступления, найден сожженным. 

Напомним, в Харькове вторая за неделю перестрелка. В городе и области введен план "Сирена", разыскивают двух мужчин.

 

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Теги: Стрельба, Харьков, убитый, стрелки
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Комментариев (1)
bolbos    25.10.2019, 16:07
Оценка:  0
bolbos
Еще один подорвался на гранате, голову оторвало, жестяк что твориться
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