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ГБР проверит законность назначения Гройсмана премьер-министром

Комментариев: 2
Для проведения расследования из Офиса президента будут изъяты документы.
Владимир Гройсман - премьер-министр Украины с 14 апреля 16 года по 29 августа 19
Владимир Гройсман - премьер-министр Украины с 14 апреля 16 года по 29 августа 19
Getty Images

ГБР проведет расследование по делу законности назначения Владимира Гройсмана премьер-министром в 2016 году. Об этом свидетельствует постановление Печерского суда от 17 октября 2019 года.

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В решении суда указано, что во время досудебного расследования правоохранители установили, что внесение представления на назначение Гройсмана было незаконным. Речь идет о злоупотреблении служебным положением.

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В суде следователь запросил документы из Офиса президента. Благодаря им будут изучены и другие назначения, в частности, и предыдущего премьера – Арсения Яценюка.

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Напомним, сегодня стало известно, что Печерский районный суд Киева предоставил ГБР разрешение на временный доступ к материалам журналистского расследования “Схем“ о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах. 

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Теги: Владимир Гройсман, суд, ГБР, премьер министр
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Комментариев (2)
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Андрей_и_Богдан    25.10.2019, 17:23
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Проверьте лучше анализы у при_Зе!_ленда, а-ля "дЭтеХтор" "слуХи_народа"
НужныПогромы    25.10.2019, 17:06
Оценка:  -3
НужныПогромы
Он уже все наворованные деньги вывез к праведным ворам в Израиль.
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