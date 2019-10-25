ГБР проверит законность назначения Гройсмана премьер-министром
ГБР проведет расследование по делу законности назначения Владимира Гройсмана премьер-министром в 2016 году. Об этом свидетельствует постановление Печерского суда от 17 октября 2019 года.
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В решении суда указано, что во время досудебного расследования правоохранители установили, что внесение представления на назначение Гройсмана было незаконным. Речь идет о злоупотреблении служебным положением.
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В суде следователь запросил документы из Офиса президента. Благодаря им будут изучены и другие назначения, в частности, и предыдущего премьера – Арсения Яценюка.
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Напомним, сегодня стало известно, что Печерский районный суд Киева предоставил ГБР разрешение на временный доступ к материалам журналистского расследования “Схем“ о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.
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