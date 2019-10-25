ГБР проверит законность назначения Гройсмана премьер-министром

Для проведения расследования из Офиса президента будут изъяты документы.

Владимир Гройсман - премьер-министр Украины с 14 апреля 16 года по 29 августа 19 Getty Images

ГБР проведет расследование по делу законности назначения Владимира Гройсмана премьер-министром в 2016 году. Об этом свидетельствует постановление Печерского суда от 17 октября 2019 года.

Читай также: Гройсман оценил первые 100 президента Зеленского

В решении суда указано, что во время досудебного расследования правоохранители установили, что внесение представления на назначение Гройсмана было незаконным. Речь идет о злоупотреблении служебным положением.

Судья Татьяна Ильева разрешила изъять необходимые документы

Читай также: Кабмин назначил 14 замминистров

В суде следователь запросил документы из Офиса президента. Благодаря им будут изучены и другие назначения, в частности, и предыдущего премьера – Арсения Яценюка.

Читай также: На Порошенко открыли дело из-за халатности - НАБУ

Напомним, сегодня стало известно, что Печерский районный суд Киева предоставил ГБР разрешение на временный доступ к материалам журналистского расследования “Схем“ о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.