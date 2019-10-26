Разумков в ПАСЕ назвал недопустимые компромиссы

Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей, заявил спикер украинского парламента.

Украина остается недовольна возвращением делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), однако готова к диалогу относительно полномочий украинской делегации. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков во время встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщает в субботу, 26 октября, пресс-служба ВРУ.

По словам Разумкова, Киев готов к диалогу с ПАСЕ, но не готов идти на компромиссы в вопросах территориальной целостности Украины. Также он добавил, что Украина не понимает ситуации с полномочиями своей делегации.

"Для Украины остается неприемлемым возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", - заявил спикер парламента.

Также Разумков заверил, что Украина готова работать на пользу Европы и Совета Европы, а также отметил, что группа Балтик + не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации", - подчеркнул он.

Разумком подчеркнул, что принципы демократии и свободы, прав человека являются ключевыми, как для Европы, так и для Украины.

Как сообщалось, накануне Разумков обвинил Совет Европы в двойных стандартах. Спикер Верховной Рады раскритиковал Совет Европы из-за возвращения России в ПАСЕ и невозможность накладывать действенные санкции на страны-нарушительницы прав человека.

Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации. В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

Как сообщалось, Украина и ряд других стран в знак протеста против возвращения России отказались участвовать в осенней сессии ПАСЕ, которая прошла в начале октября.

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