Перемирие на Донбассе: 13 обстрелов в сутки

Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом гранатометы.

Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, недалеко от Березового обстрелы велись со станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов. Возле Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Водяного противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Также зафиксированы обстрелы вблизи Новолуганского, Луганского, Золотого-4 (вне участка разведения), Травневого, Крымского. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня.

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Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север: возле Золотого-4 (вне участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Травневого – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Напомним, за сутки 26 октября на Донбассе за сутки был зафиксирован 21 обстрел. Украинские военные не понесли потерь.

Как сообщалось, в июле в Украине провели испытания новейшего ракетного оружия.

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