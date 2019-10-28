Завтра КСУ может лишить Януковича звания президента
О рассмотрении данного дела идет речь в графике заседаний КСУ .
Конституционный суд Украины может лишить Виктора Януковича звания президента. Очередной этап рассмотрения данного дела состоится завтра, 29 октября.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
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“Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины “О лишении Януковича звания Президента Украины“ (закрытая часть пленарного заседания)“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что беглый нардеп показал фото из Офиса президента. Фотография Онищенко оказалась старой.
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