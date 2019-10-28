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Завтра КСУ может лишить Януковича звания президента

Комментариев: 3
О рассмотрении данного дела идет речь в графике заседаний КСУ .
Виктор Янукович - президент Украины с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014
Виктор Янукович - президент Украины с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014
Getty Images

Конституционный суд Украины может лишить Виктора Януковича звания президента. Очередной этап рассмотрения данного дела состоится завтра, 29 октября.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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“Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины “О лишении Януковича звания Президента Украины“ (закрытая часть пленарного заседания)“ - говорится в сообщении.
 

Ранее сообщалось о том, что беглый нардеп показал фото из Офиса президента. Фотография Онищенко оказалась старой.

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Теги: Виктор Янукович, КСУ
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Комментариев (3)
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asfd0    28.10.2019, 11:11
Оценка:  +1
asfd0
Коль Янык до сих пор президент, нужно в начале осудить самозванца, который 5 лет грабил и убивал народ.
VSHIVANKA    28.10.2019, 11:10
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А КАК КСУ ОХАРАКТЕРИЗУЕТ ГОСПЕРЕВОРОТ 2014 ГОДА И СВЕРЖЕНИЕ ВООРУЖЁННОЙ БАНДОЙ ЗАКОННОГО ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ ?
asfd0    28.10.2019, 11:15
Оценка:  -1
asfd0
Как досадное недоразумение ))))))
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