Завтра КСУ может лишить Януковича звания президента

О рассмотрении данного дела идет речь в графике заседаний КСУ .

Виктор Янукович - президент Украины с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 Getty Images

Конституционный суд Украины может лишить Виктора Януковича звания президента. Очередной этап рассмотрения данного дела состоится завтра, 29 октября.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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“Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины “О лишении Януковича звания Президента Украины“ (закрытая часть пленарного заседания)“ - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось о том, что беглый нардеп показал фото из Офиса президента. Фотография Онищенко оказалась старой.

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