Отопительный сезон официально начался по всей стране

Но восемь областей пока дают тепло только на социальную сферу, подключение жилья ожидается позже.

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Отопительный сезон официально стартовал во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

По данным министерства на утро 28 октября, все области Украины и город Киев приступили к подаче тепла на объекты социальной инфраструктуры (школы, больницы, садики и т.п.) Лидером здесь являются город Киев (отопление подано на 95,7% объектов), а также Ивано-Франковская (92,9%) и Сумская области (79,8%).

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Подключать к отоплению жилой фонд еще не начинали вообще в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой. Больше всего жилых домов с отоплением в Ивано-Франковской (80%), Винницкой (60,9%) и Харьковской (57,8%) областях.

Напомним, мэр Нового Роздола ушел в отставку из-за срыва отопительного сезона. Накануне зимы город остался без тепла и без руководства.

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