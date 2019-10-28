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Отопительный сезон официально начался по всей стране

Комментариев: 2
Но восемь областей пока дают тепло только на социальную сферу, подключение жилья ожидается позже.
Отопительный сезон официально начался по всей стране
Отопительный сезон официально начался по всей стране
depositphotos.com

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Отопительный сезон официально стартовал во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

По данным министерства на утро 28 октября, все области Украины и город Киев приступили к подаче тепла на объекты социальной инфраструктуры (школы, больницы, садики и т.п.) Лидером здесь являются город Киев (отопление подано на 95,7% объектов), а также Ивано-Франковская (92,9%) и Сумская области (79,8%).

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Подключать к отоплению жилой фонд еще не начинали вообще в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой. Больше всего жилых домов с отоплением в Ивано-Франковской (80%), Винницкой (60,9%) и Харьковской (57,8%) областях.

Напомним, мэр Нового Роздола ушел в отставку из-за срыва отопительного сезона. Накануне зимы город остался без тепла и без руководства.

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Теги: отопление, отопительный сезон, Минрегион
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Комментариев (2)
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Котофунтик    28.10.2019, 13:05
Оценка:  0
Котофунтик
Не все области назвали.Те,что не дают в дома тепло.
Колишній-східняк    28.10.2019, 11:48
Оценка:  +1
Колишній-східняк
У нас на Теремках-2 отопления еще нет, но горячую воду еще в пятницу отключили. Наверное, снова где-то порыв. Хотя летом всё отключали в чертовой матери на месяц: штатная поверка системы при высоком давлении. Наверное, где-то не додавили...
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