Зеленский требует от НАБУ заслуженных приговоров для топ-коррупционеров

Зеленский провел встречу с представителями НАБУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский заявил, что общество надеется на справедливое наказание для топ-коррупционеров.

Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваш профессионализм и ваши полномочия… Мы на вас влиять не будем и не хотим, но мы очень хотим - как общество и я, как президент, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и заслуженные приговоры получили, - сказал Зеленский.

При этом заявил, что представители власти не будут давить на НАБУ.

Мы на вас не давим, но если кто-то на вас давит, вы нам говорите - на них мы будем (давить, - ред.), - заявил Зеленский.

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Напомним, “Слуга народа” обратится в полицию из-за оскорблений Федины.

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