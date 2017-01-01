Одесские коммунальщики уничтожают могилы животных в городских парках

Сотрудники КП регулярно выявляют несанкционированные захоронения, которые делают одесситы.

Подобные захоронения могут спровоцировать распространение опасных инфекций Анатолий Бойко, Сегодня

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В Одессе сотрудники КП "Горзелентрест" ведут системную борьбу со стихийными захоронениями домашних животных в одесских парках, скверах и других зеленых зонах.

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии директор КП "Горзелентрест" Юнис Байрамов, передает Думская.

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"Подобные действия грозят горожанами самыми различными опасными болезнями, поэтому боролись и будем бороться с данным явлением – захоронения обнаруживаются и ликвидируются", — сообщил Юнис Байрамов.

Также чиновник отметил, что коммунальщики ведут борьбу с размещением рекламных объявлений на деревьях.

"Эти варварские методы наносят существенный вред насаждениям, так как объявления прибиваются гвоздями", — отметил руководитель КП.

Как сообщалось 30 августа, в Киеве снесут 140 могил на кладбище животных.

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