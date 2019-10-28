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В "ЛНР" заявили, что более 30 тысяч местных жителей уже получили паспорта РФ

Комментариев: 4
Ситуацию с такой организованной оккупантами паспортизацией прокомментировал главарь боевиков Пасечник.
Пасечник утверждает, что еще 50 тысяч человек подали документы на рассмотрение
Пасечник утверждает, что еще 50 тысяч человек подали документы на рассмотрение
news-front.info

По состоянию на конец октября более 30 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Луганской области получили российские паспорта.

Об этом со ссылкой на данные главаря т.н. “ЛНР“ Леонида Пасечника пишет РИА Новости.

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Пасечник утверждает, что жители обозначенной территории “с большим желанием участвуют в этом процессе“. По его словам, помимо 30 тысяч людей, получивших российский паспорт, еще 50 тысяч человек подали документы на рассмотрение. Леонид Пасечник предполагает, что к концу 2019 года число жителей так называемой “ЛНР“, подавших документы на получение российских паспортов или уже получивших их, превысит 100 тысяч.

Как сообщалось 24 октября, Кабмин утвердил признание Украиной двух документов, выданных в “ЛДНР“.

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Теги: паспорт, "ЛНР", Пасечник, Россия, оккупанты
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Комментариев (5)
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Кайдаш    28.10.2019, 16:04
Оценка:  -1
Кайдаш
Пусть скрутят их в трубочку, и засунут в анальное отверстие
Letohradek    28.10.2019, 15:48
Оценка:  -1
Letohradek
Отличная новость! Теперь эти 30 тыс, не будут обременять Украину своим присутствием, получая украинские пенсии!
asfd0    28.10.2019, 16:00
Оценка:  -2
asfd0
украинские пенсии скоро вообще никто получать не будет. Вместо пенсий будут песни )))))))))
Letohradek    28.10.2019, 16:08
Оценка:  -1
Letohradek
Ты забыл еще дополнить, что Украина разваливается, заводы и предприятия не работают, народ в поисках пропитания едет на заработки в Польшу ))
asfd0    28.10.2019, 16:09
Оценка:  0
asfd0
Ну я вижу что ты и так в курсе )))))))))
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