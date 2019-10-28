В "ЛНР" заявили, что более 30 тысяч местных жителей уже получили паспорта РФ

Ситуацию с такой организованной оккупантами паспортизацией прокомментировал главарь боевиков Пасечник.

Пасечник утверждает, что еще 50 тысяч человек подали документы на рассмотрение news-front.info

По состоянию на конец октября более 30 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Луганской области получили российские паспорта.

Об этом со ссылкой на данные главаря т.н. “ЛНР“ Леонида Пасечника пишет РИА Новости.

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Пасечник утверждает, что жители обозначенной территории “с большим желанием участвуют в этом процессе“. По его словам, помимо 30 тысяч людей, получивших российский паспорт, еще 50 тысяч человек подали документы на рассмотрение. Леонид Пасечник предполагает, что к концу 2019 года число жителей так называемой “ЛНР“, подавших документы на получение российских паспортов или уже получивших их, превысит 100 тысяч.

Как сообщалось 24 октября, Кабмин утвердил признание Украиной двух документов, выданных в “ЛДНР“.

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