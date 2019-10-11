Поголовную паспортизацию намерены провести до конца года.

В ОРДЛО уволят всех боевиков без российского гражданства depositphotos.com

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Командование боевиков террористических псевдореспублик “ДНР“ и “ЛНР“ планирует уволить всех “силовиков“, которые не получат российский паспорт до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, на главари террористических группировок вводят практику ежемесячного заслушивания на “аттестационных комиссиях“ тех командиров соединений и частей российско-террористической армии “ЛДНР“, в которых показатель “паспортизации“ будет плохим, с последующим принятием решений о наложении взысканий вплоть до увольнения с военной службы.

Кроме того, до 1 ноября до всех так называемых “силовиков“ будет доведено под роспись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае неполучения российского гражданства до конца текущего года, - сообщает Минобороны Украины.

Напомним, украинская разведка сообщает, что боевики на Донбассе проводят перепись с нестандартными вопросами.

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