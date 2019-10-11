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В ОРДЛО уволят всех боевиков без российского гражданства

Комментариев: 3
Поголовную паспортизацию намерены провести до конца года.
В ОРДЛО уволят всех боевиков без российского гражданства
В ОРДЛО уволят всех боевиков без российского гражданства
depositphotos.com

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Командование боевиков террористических псевдореспублик “ДНР“ и “ЛНР“ планирует уволить всех “силовиков“, которые не получат российский паспорт до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, на главари террористических группировок вводят практику ежемесячного заслушивания на “аттестационных комиссиях“ тех командиров соединений и частей российско-террористической армии “ЛДНР“, в которых показатель “паспортизации“ будет плохим, с последующим принятием решений о наложении взысканий вплоть до увольнения с военной службы.

Кроме того, до 1 ноября до всех так называемых “силовиков“ будет доведено под роспись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае неполучения российского гражданства до конца текущего года, - сообщает Минобороны Украины.

Напомним, украинская разведка сообщает, что боевики на Донбассе проводят перепись с нестандартными вопросами.

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Теги: ДНР, ЛНР, ОРДЛО, паспорт РФ
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Комментариев (4)
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ira0957    11.10.2019, 14:24
Оценка:  -2
ira0957
"По данным украинской разведки" бгггггг
BROKER666    11.10.2019, 14:31
Оценка:  +1
BROKER666
ирка-дырка, xYй с0си
ThaiFever    11.10.2019, 13:55
Оценка:  -6
ThaiFever
ну и в чем смысл этого всего даже если предположить что это не сказки разведки ? у них у всех и так паспорта Украины и ЛДНР , ну будет еще один и что ?
WTF2wtf    11.10.2019, 14:10
Оценка:  +4
WTF2wtf
Бот оккупантов,
боевики смогут слинять в россию после слива Путиным Донбасса.
На самом Донбассе от этой корочки толку никакого.
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