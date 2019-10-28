Грановский получил визу в Израиль – СМИ
Экс-нардеп от партии БПП Александр Грановский получил имиграционную визу в Израиль. Данный документ позволяет в будущем получить гражданство указанного государства. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на собственные источники.
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По информации издания, Александр Грановский еще 18 августа в посольстве Израиля в городе Киеве получил визу “алия“. Документ дает возможность получить гражданство Израиля после прибытия на территорию государства.
Сам Александр Грановский отказался комментировать вопросы журналистов, связанные с гражданством.
Я не нарушаю украинские законы – подчеркнул он
Ранее сообщалось о том, что Александра Грановского “поймали“ на злоупотреблении служебным положением.
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