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Грановский получил визу в Израиль – СМИ

Комментариев: 1
Речь идет об иммиграционной визе.
Александр Грановский
Александр Грановский
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Экс-нардеп от партии БПП Александр Грановский получил имиграционную визу в Израиль. Данный документ позволяет в будущем получить гражданство указанного государства. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, Александр Грановский еще 18 августа в посольстве Израиля в городе Киеве получил визу “алия“. Документ дает возможность получить гражданство Израиля после прибытия на территорию государства.

Сам Александр Грановский отказался комментировать вопросы журналистов, связанные с гражданством.

Я не нарушаю украинские законы – подчеркнул он

Ранее сообщалось о том, что Александра Грановского “поймали“ на злоупотреблении служебным положением. 

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Теги: Александр Грановский, виза, гражданство, Израиль
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Комментариев (1)
Кайдаш    28.10.2019, 16:07
Оценка:  0
Кайдаш
Жuдoвckaя рожа....
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