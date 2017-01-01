Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк подал в отставку

Раскрывать причины своего ухода топ-чиновник отказался.

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Заместитель главы Министерства инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк подал в отставку. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, увольнение было его собственным решением, и завершить свою работу в Министерстве он намерен уже на этой неделе.

За три с половиной года в команде МИУ мы прошли большой, порой, сложный, но продуктивный путь. Моя команда не работала на публику или ради пиара, и много фундаментальных изменений останутся незаметными для рядового гражданина, но они стали фундаментальными в построении новой качественной инфраструктуры, — написал Лавренюк.

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Он также отметил, что все инициативы его команды требуют дальнейшей поддержки и развития на уровне министерства и на уровне государства.

Детально раскрывать причины своего ухода заместитель министра инфраструктуры не стал, ограничившись лишь общими фразами:

Я считаю, что на этом переходном этапе, после смены руководства МИУ, моя функция выполнена и нужно двигаться дальше. Это жизнь, - написал он.

Напомним, УЗ и Киевпастранс устроили публичную ссору в Фейсбук. Яблоком раздора в очередной раз выступила столичная электричка, снова не вышедшая на маршрут.

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