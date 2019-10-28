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В Бердянске молодой военный покончил с собой на кладбище

Комментариев: 2
Парню был всего 21 год.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

Сегодня, 28 октября, на кладбище в Бердянске обнаружили тело 21-летнего военнослужащего, который покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает местное издание Бердянск-24.

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По информации местных журналистов, суицид произошел около полудня в субботу, 26 октября. Тогда новость активно обсуждали в соцсетях. ЧП с участием военнослужащего одной из местных воинских частей также подтвердили в пресс-центре областного управления полиции.

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Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”. На данный момент полицейские выясняют кто или что подтолкнуло военного к такому жуткому поступку.

Напомним, киевлянка напилась кислоты на глазах у мужа, который попросил развод. В Киеве женщина покончила жизнь самоубийством после того, как муж попросил у нее развод.

 

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Теги: суицид, Бердянск, военный, самоубийство
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    28.10.2019, 18:17
Оценка:  +3
VSHIVANKA
СОВЕСТЬ ЗАМУЧАЛА ?
ThaiFever    28.10.2019, 18:54
Оценка:  0
ThaiFever
с языка сорвал
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