В Украине создадут национальную электронную библиотеку – Бородянский

В создании электронной библиотеки примут участие Минкульт и Минцифра.

Министрество культуры и Министерство цифровой трансформации планируют создать единую национальную цифровую библиотеку. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр культуры Владимир Бородянский.

По словам министра, электронная библиотека должна быть доступна любому гражданину.

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“Сейчас мы работаем над созданием украинской электронной библиотеки, чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, у детей была возможность добраться до книги. Мы планируем, что несколько наименований будут бесплатны вообще, то есть государство будет это оплачивать“, – сказал Бородянский.

По мнению Бородянского, в Украине много библиотек (около 15 тысяч), и их необходимо трансформировать.

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“Библиотеки должны преобразиться. Они должны стать современным хабом, местом, где будут и книги, и доступ в интернет. Мы должны объяснить местным властям, зачем им библиотеки, что (это - ред) за места, как библиотеки могут изменить местность, где они расположены“ – подчеркнул он.

Ранее Бородянский заявил, что готов стать донором органов.

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